Prefeito Francisco Nagib toma café da manhã com funcionários e a nova coordenação do SAAE

O prefeito de Codó Francisco Nagib tomou café com os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE após uma reunião de apresentação da nova diretoria e coordenação da autarquia. Na oportunidade, além do prefeito, também estiveram no encontro secretários de governo, vereadores, o empresário Francisco Carlos de Oliveira e o deputado estadual César Pires, que elogiou muito a iniciativa da nova gestão.

“Nossas expectativas sobre a nova gestão à frente do SAAE são as melhores, pois acreditamos na competência do gestor, que já começou sua administração de forma participativa. Esse fato, além de incentivar a produtividade, mantem o bom relacionamento com os funcionários”.

No encontro também foi apresentado o calendário de pagamento, feitas homenagens aos aniversariantes do mês e passadas as informações sobre a eleição da associação, prevista para o dia 15. As ações da nova diretoria, sob o comando de Evimar Barbosa, diretor do SAAE, foram recebidas com bons olhos pelos funcionários, que ficaram otimistas com as perspectivas de melhores condições de trabalho e a prestação um serviço de qualidade a população.

Elogiado pela escolha técnica da diretoria do SAEE, o prefeito Francisco Nagib se comprometeu que até o final deste ano irá sanar o problema da falta de água, colocando em funcionamento os reservatórios construídos nos bairros Codó Novo, Nova Jerusalém e Santo Antônio. “Estamos muito confiantes no trabalho de Evimar Barbosa e com as novas diretrizes e metas colocadas no SAAE. O abastecimento de água é uma necessidade básica da população e o fornecimento eficiente de água de qualidade para todos é nossa missão”, finalizou o prefeito.