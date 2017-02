Prefeitura de Codó divulga programação do Carnaval 2017

Com o slogan “Mais Folia, Mais Alegria”, a Prefeitura Municipal de Codó vai realizar o maior carnaval da Região dos Cocais. A programação oficial do carnaval de Codó possui 12 bandas, sendo elas com reconhecimento nacional, regional e local. Fazem parte do carnaval 2017 as bandas, Matheus Fernandes, Patchanka, Junior Viana, Bruno Shinoda, Pepê Junior, Chicaê, Igor Costa, Fruta Nativa, Swing Beat, Praksamba, Chicauê Brasil, Farrada Prime além dos paredões de som.

O primeiro carnaval Mais Folia, Mais Alegria, acontecerá nos dias 25,26,27 e 28 de fevereiro, na Praça Palmerio Cantanhêde, mais conhecida como Praça do Viveiro. Todos os dias da folia no carnaval de Codó contará com um forte esquema de segurança. Venha aproveitar o melhor carnaval do interior do Estado do Maranhão.

Asscom Prefeitura Municipal de Codó.