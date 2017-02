Prefeitura de Codó inicia Campanha de Combate ao Aedes Aegyti

O governo Mais Avanço, Mais Conquistas lançou nesta semana a Campanha de Combate ao Aedes Aegyti, causador da dengue, febre amarela, zica e chikungunya. Como o tema: #AedesNãoDáOnda, o evento aconteceu no Centro de Multimídia do Colégio Estevão Ângelo, tendo como parceiros de mobilização a Secretária de Saúde, o Controle Vetorial de Unidade Regional de Saúde e a Secretária de Educação, que desempenha papel fundamental através do Programa Saúde na Escola.

Com o intuído de despertar um maior interesse dos alunos sobre o assunto, foram realizados palestras, apresentado a características do mosquito e os meios de combatê-lo. De acordo com a secretária de Saúde Aurilívia Barros, a iniciativa tem o objetivo de intensificar a mobilização das escolas contra a proliferação do mosquito, incluindo a participação de profissionais da saúde e da educação, por meio de orientações e práticas educativas contínuas junto a comunidade estudantil.

“Essa parceria entre as secretarias de saúde e educação e a Unidade Regional de Saúde do Estado é muito importante para o sucesso de toda campanha. Por meio do programa Saúde na Escola nós podemos orientar aos educandos e aos pais como fazemos para prevenir a doença por meio do combate ao mosquito”, explicou.

O município de Codó, que até momento não notificou nenhum caso de dengue em 2017, seguirá em campanha por todo o ano, se fazendo necessário, como sempre, o apoio da sociedade para não deixar água parada e não permitir a proliferação do mosquito. “Estamos iniciando essa campanha para mobilizar, não só as crianças, mas aos pais e a toda população codoense. Lembrando sempre que prevenir é muito melhor do que remediar. Sabendo as ações para evitar a procriação do mosquito iremos manter nosso município livre do Aedes Aegyti, causador de tantas doenças como a dengue, febre amarela, zica e chikungunya. Essa é uma cousa de todos nós”, comentou o prefeito Francisco Nagib.

