Prefeitura de Codó inicia Operação Carnaval

A cidade de Codó já suspira Carnaval, e para que os foliões tenham apenas boas recordações da maior festa popular em Codó, o governo Mais Avanço, Mais Conquistas vem intensificando as campanhas educativas para o trânsito, de combate as drogas e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Em um trabalho conjunto da Secretaria de Saúde, Departamento da Juventude e Departamento de Trânsito, a Blitz Educativa de Carnaval começou nesta quinta-feira e permanecerá durante o período do feriado.

Na blitz, que aconteceu no centro da cidade, moradores da cidade e os turistas que já começam a chegar receberam diversas orientações. Para melhor sensibilização de cuidados no trânsito e com saúde foram entregues preservativos e panfletos informativos. Quem foi parado na blitz parabenizou ação do poder público e parcerias em defesa da vida. “É sempre bom lembrar que cabe a nós, cidadãos de Codó, fazer tudo certo, dar o exemplo e recebermos nossos turistas para aproveitarem nossa cidade e terem ótimas recordações. Essa segurança começa pelo nosso comportamento no trânsito”, comentou um condutor.

Segurança durante o período de Festa

Durante os dias de festa, o governo municipal, juntos de suas secretárias e departamentos vão estar também apostos na Praça da Folia, local principal da grande festa, orientando e prestando assistência aos foliões, foi o que garantiu o prefeito Francisco Nagib. “A Operação Carnaval está envolvendo todas as secretarias, o DMTrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, Ciretran. É um trabalho conjunto para divulgar a importância da conscientização no trânsito e garantir mais segurança aos munícipes e turistas que chegam a Codó. Também estamos distribuindo materiais sobre a importância da preservação da saúde e ISTs, preconizando o uso de preservativos, recado importante para nossa juventude. Estamos preparando um carnaval muito seguro e alegre, que vai ficar na memória de todos”.

Ascom – PMC