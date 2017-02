Prefeitura de Codó reinaugura CRAS no bairro Santo Antônio

A Prefeitura Municipal de Codó, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Segurança Alimentar, Direito da Mulher e Igualdade Racial Social, reinaugurou, na sexta-feira, 03 de fevereiro, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) no bairro Santo Antônio. O evento ocorreu no fim da tarde e contou com a presença do Prefeito Francisco Nagib, da Primeira Dama e Secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, o vice-prefeito, Ricardo Torres, secretários de governo, vereadores, toda a equipe do CRAS Santo Antônio, representantes da sociedade civil organizada e as famílias da comunidade.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, a reinauguração do CRAS no bairro Santo Antônio era uma prioridade da gestão municipal em seus primeiros dias, com o objetivo de voltar a disponibilizar os serviços da Assistência Social o mais rápido possível para mais próximo das famílias. “Este é mais um passo importante de nosso sonho que se realiza. Nossa população merece nossa atenção e carinho e que toda a rede de assistência social esteja funcionando em sua plenitude e com muita eficiência, por isso estamos, neste início de governo, reformulando, reformando e reinaugurando as nossas unidades de atendimento, como foi visto nas últimas semanas”, explicou.

CRAS Santo Antônio

O novo CRAS Santo Antônio vai atender vários projetos e benefícios de proteção social básica, e também serão realizados atendimentos as famílias, palestras, além de diversas atividades culturais e relacionadas à educação. O principal objetivo da unidade é prevenir situações de vulnerabilidade social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. “As instalações são muito boas e bem cuidadas, além de contar com estruturas amplas, viabilizando, assim, o excelente atendimento as famílias. Parabéns aos moradores do Santo Antônio”, comentou o vice-prefeito Ricardo Torres.

Em suas palavras, o prefeito Francisco Nagib agradeceu as autoridades presentes e parabenizou a equipe da assistência social e as famílias do Santo Antônio e do Codó, por mais uma conquista em pouco mais de trinta dias. “É com um imenso orgulho que venho até vocês para participar desse processo de mudança e de reinauguração de mais uma unidade de nossa assistência social. Parabéns a secretária Agnes, sua equipe, e a todos que viabilizaram mais esse serviço, que volta a ser disponibilizado para as famílias”, enfatizou.

Bolsa Escola em Codó

O prefeito ainda anunciou que irá trabalhar para a reorganização e o acesso adequado dos benefícios sociais aos codoenses, como a aquisição de cerca de sete mil cartões do Bolsa Escola que serão distribuídos. “Esta inauguração é fruto de um grande esforço da administração municipal e da secretaria de desenvolvimento social, mesmo com a crise pela qual passa nosso país, nosso objetivo é trabalhar forme para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de um trabalho sério, atendimento especializado e cuidando das famílias em vulnerabilidade. Ainda esse mês estaremos realizando a entrega de mais de sete mil cartões do Bolsa Escola as famílias codoenses. Que Deus abençoe a todos”.