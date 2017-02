Prefeitura recupera ponte da Rua Magalhães de Almeida no bairro São Francisco

O prefeito de Codó, Francisco Nagib, acompanhado do secretário de desenvolvimento urbano e rural, Roberto Albuquerque, foi visitar a conclusão da obra na ponte da rua Magalhães de Almeida, no bairro São Francisco. A ponte, que havia caído há um mês e estava atrapalhando a trafegabilidade dos moradores do bairro e condutores de veículos, já está recuperada e hoje permite o acesso em sua normalidade.

“O prefeito Francisco Nagib determinou que fosse feito um estudo detalhado de todos os pontos críticos em logradouros públicos, com o objetivo de realizar a recuperação desses pontos com maior celeridade e garantir ao codoense o seu direito de ir e vir”, explicou o secretário Roberto Albuquerque.