Secretaria de Agricultura se reúne com produtores e apresenta nova equipe do PNAI e PAA

Na manhã desta sexta-feira (27) o secretário municipal de agricultura, pecuária e abastecimento, Araújo Neto, esteve reunido com produtores rurais da Agricultura Familiar e presidentes de associações de produtores para apresentar a equipe que irá coordenar o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município.

O encontro, que aconteceu no campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), teve como objetivo a apresentação dos coordenadores dos programas de aquisição de alimentos e a apresentação das novas propostas que serão implantadas nos programas, visando melhorar a qualidade dos alimentos e as condições do produtor rural. Em suas palavras iniciais o secretário de agricultura, Araújo Neto, falou sobre as ações da pasta nos primeiros 25 dias da nova gestão.

“Quando fomos chamados para assumir essa pasta, sabíamos dos grandes desafios a enfrentar. No entanto, desde o primeiro dia, montamos uma equipe de bons profissionais para trabalharmos por melhorias a todos os públicos atendidos pela secretaria de agricultura, sejam os produtores, consumidores e comerciantes. Estamos revendo tudo o que envolve o abastecimento em nossa cidade, para garantir a qualidade dos alimentos que chegam as nossas famílias”, colocou o secretário.

Nova equipe dos programas

Na ocasião foram apresentados os profissionais que coordenarão os programas. Meiry Araújo é a nova coordenadora do departamento da merenda escolar. A coordenação do PAA ficou sob a responsabilidade de Elisane. Ana Zuca ficou como coordenadora PNAE. A equipe ainda é composta pela nutricionista Laís Sena e o veterinário, Anderson Reis.

“Nesses primeiros 25 dias nós já avançamos em muitas áreas, como saneamento dos postos de abastecimento. Entre as novas propostas para os programas de aquisição estamos colocando uma central de abastecimento. Dessa maneira poderemos ter um maior controle da distribuição feita para as escolas e instituições. Com a nossa nutricionista e o médico veterinário também iremos fazer as inspeções sanitárias nos alimentos e orientações nos meios de produção e manipulação dos produtos, garantindo maior qualidade e segurança alimentar para nossas crianças e público em geral”, explicou o secretário Araújo Neto.