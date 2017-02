Secretaria de Desenvolvimento social reinaugura CREAS do bairro São Francisco

A Prefeitura de Codó, por meio da Secretária de Desenvolvimento Social, Segurança Alimentar, Direito da Mulher e Igualdade Racial, reinaugurou na tarde desta terça-feira, (31) a unidade do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social ) na cidade, localizado no bairro São Francisco. A solenidade contou com a presença do prefeito de Codó, Francisco Nagib, da Primeira Dama e secretária de desenvolvimento social, Agnes Oliveira, secretários de governo, a coordenação da unidade, vereadores, entre outras autoridades.

“O CREAS oferece diversos serviços assistências como: serviço especializado para pessoas em situação de rua, proteção e atendimento especial para pessoas com deficiência, idosos e famílias, atendimento específico de caráter psicossocial e jurídico, dentre outros. Qualquer pessoa ou famílias que vivenciam a violação de seus direitos podem utilizar os serviços do CREAS”, destacou o vice-prefeito Ricardo Torres.

A unidade de Codó funcionará na Rua Honorino Silva, no bairro São Francisco. O objetivo, segundo a coordenadora Maria José, é atender a população de todo município, e não só de uma determinada região. “ Estamos aqui no coração do São Francisco, mas nosso objetivo abranger todo município. Estamos à disposição de qualquer cidadão ou cidadã que esteja em situação de vulnerabilidade social”.

De acordo com a secretaria de desenvolvimento social, Aganes Oliveira, o novo CREAS de Codó está reequipado e preparado para atender ao público e ofertar acompanhamento técnico especializado, desenvolvido por equipe multiprofissional e de modo a potencializar a capacidade de proteção as famílias codoenses. “Por meio de encaminhamentos ou busca ativa queremos combater a violência contra o ser humano e oferecer reparação dessa situação de violência e amparar pessoas e crianças em vulnerabilidade social. Possuímos uma equipe preparada para todos os casos”.

Em seu discurso, o prefeito Francisco Nagib falou sobre a importância do funcionamento pleno do CREAS. “Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os presentes que vieram prestigiar esse momento tão importante, de reinauguração do nosso CREAS Codó, uma unidade da nossa rede de assistência social, especializada em ajudar o próximo, recuperar vidas, pessoas com vínculos familiares rompidos e outras situações de dificuldade social. Quero parabenizar a secretária Agnes Oliveira e sua equipe e todos os envolvidos na reinauguração de nosso CREAS. Foi uma conquista imensa para o bairro São Francisco e toda a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos nós”, finalizou o prefeito.

Ascom – PMC