Secretaria Municipal de Agricultura levará feira com produtos do campo e artesanato aos bairros de Codó

A Secretaria Municipal de Agricultura está colocando em prática um projeto que irá beneficiar os produtores da Agricultura Familiar e também a classe de artesãos do município de Codó. Nesta quarta-feira (22) foi realizado o lançamento da I Feira Típica do Artesanato e Agricultura Familiar de Codó, na Praça Ferreira Bayma, e que contou com a presença do Prefeito Francisco Nagib, do secretário municipal de agricultura, Araújo Neto, vereadores e assessores.

O projeto, que tem parceria com a Associação dos Artesãos Codoenses e produtores da Agricultura Familiar, começará pelo centro da cidade e se estenderá a todos os bairros. No dia de estréia, o evento contou com apresentações culturais, como o Coral do Instituto Maná, degustação de comidas típicas, produtos da agricultura familiar e exposições de produtos artesanais.

Feira nos bairros

De acordo com o secretário municipal de agricultura, pecuária e abastecimento, Araújo Neto, o projeto é uma forma de levar a produção dos pequenos produtores a todos os bairros, de forma mais acessível aos consumidores. “Queremos com a iniciativa levar ao consumidor final a produção das famílias do campo e os produtos artesanais, sejam de uso pessoal ou decorativo. Já temos quarenta barracas padronizadas para ir aos bairros. Isso será bom para as famílias que produzem, gerando mais renda e a comodidade de quem compra”, observou.

O secretário ainda informou que os interessados a participar do projeto da Feira Típica do Artesanato e Agricultura Familiar de Codó devem procurar a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Governo, Departamento de Cultura e fazer o cadastro para expor seus produtos nas próximas edições.

Para o prefeito Francisco Nagib, o ponto mais interessante do projeto é o fomento ao empreendedorismo e a geração de renda. “Este projeto é muito interessante, pois incentiva a venda dos produtos de nossa zona rural, mostra nossos artesãos e artistas, promove o trabalho dos pequenos produtores, gera renda as famílias, movimenta a economia dos bairros e leva comodidade ao consumidor final. Temos pessoas criativas e com o dom de produzir ótimos produtos típicos de nossa região”, finalizou.

Ascom – PMC